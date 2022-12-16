أكد المستشار الأسري د. أحمد المسند أن عدم العناية باختيار اسم الطفل قد يصيبه بأزمة نفسية وعدم ثقته بنفسه.

وقال “المسند” أنه ينبغي عند الاختيار التفكير في المعنى وانتقاء اسم خفيف النطق لأن له أثر نفسي واجتماعي على صاحبه.

وتابع خلال استضافته في برنامج “الإخبارية” أن هناك أناس أصيبوا بالانطواء وعزلوا عن الناس بسبب أسمائهم.