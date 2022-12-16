سردت الصقارة منى الخريص، محطات من حياتها قبل أن تصبح أول امرأة سعودية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وذكرت أنها اكتسبت الصلابة والشجاعة بعد عدة مراحل كونت شخصيتها، بداية من معاناتها شلل تام لمدة 3 سنوات ونصف رغم أنها تحب الحركة والصيد، مرورا بإصابتها بورم سرطاني تمكنت من التعافي منه، بجانب فقدان والدها، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة mbc.

وأكدت أنها اكتسبت شجاعة لاقتحام مجال البر والصيد والأسلحة، ومنها دخلت مجال الصقور، وشاركت في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وأكدت أن نادي الصقر ومهرجان الملك عبد العزيز للصقور أتاحوا لها الفرصة في الدخول لهذا المجال، متطلعة إلى الاستمرار فيه وتكوين خبرة في مجال تربية الصقور، مضيفة أن المنافسة تتطلب المزيد من الصقور والتدريب واختيار الطائر الجيد لإدخاله في المسابقة.

وأضافت أن مجال الصقور مكلف، لكن من يملك الشغف به سيخوض فيه، منوهة بأنها مرتبطة بالبر والرماية والصيد منذ الصغر ما دفعها في الخوض في عالم الصقور.