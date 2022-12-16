حذر استشاري الأمراض الباطنية والصدرية وزراعة الرئة د. صالح الدماس من غاز “أول أكسيد الكربون” الناتج عن إشعال الحطب في الغرف المغلقة.

وأوضح “الدماس أن غاز أول أكسيد الكربون لا طعم له أو رائحة وقد يؤدي إلى الغيبوبة في الأماكن المغلقة، جاء ذلك خلال استضافته على قناة الإخبارية.

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