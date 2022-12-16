أكدت المعالجة النفسية الدكتورة هبة حريري، أن كشف العورة أمام الأطفال يعتبر تجاوزًا كبيرًا في التربية السليمة وانتهاك لبراءتهم وقد يعرضهم ليكونوا ضحية سهلة للتحرش مستقبلاً.

وأوضحت أن حدود العورة بين السرة إلى الركبة لها حكمة سيكولوجية حتى على شخصية الطفل، فمن المهم جدًا أن يعي الطفل في بداياته أن هذه المنطقة خاصة جدًا ولا يستطيع رؤيتها في جسد والديه، وهذا بدوره يسهم في رفع الحماية من الاعتداءات الجنسية لدى الطفل.

وتابعت : “يبدأ المعتدي جنسيًا بكشف عورته أمام الطفل، وإذا لم يجد اي استنكار أو ارتباك يعرف المعتدي أن هذا الطفل أصبح بالنسبة له ضحية سهلة”.

وحذرت “حريري” من خطورة ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين أمام الطفل، مشيرةً إلى أن لها آثارًا سلبية كبيرة، منها إدمان المشاهد الإباحية؛ وتعرضه لمواقف جنسية سابقة عن وقتها.

وأضافت “حريري” لبرنامج “سيدتي” : “كثير من الأهل لا يرى مشكلة في نوم الطفل معهم وإذا كبر يفكر الوالدان وقتها بالخصوصية، ولكن قد تسبب النقلة المتأخرة أزمة لدى الطفل”.

وأشارت إلى أن “الكثير من الأهل يعتقد أن الطفل الصغير لا يقدر على الكلام ليس لديه ذاكرة” لافتة إلى أن أفضل عمر لفصل الطفل يكون من 4 شهور فما فوق.

وتحدثت الحريري عن شخص بالغ أدمن المشاهد الإباحية بسبب الفضول الذي دفعه لمعرفة ما كان يحدث من علاقة بين والديه في طفولته، محذرة من أن المشاهد الإباحية تسبب الإدمان كالكوكايين.

د. هبة حريري – مُعالج نفسي: كشف العورة أمام الأطفال تجاوز كبير في التربية السليمة وقد يعرضهم ليكونوا ضحية سهلة للتحرش مستقبلا @HaririHeba#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AJ7Ic4pFWh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 16, 2022

د. هبة حريري – مُعالج نفسي: ممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين أمام الطفل له آثار سلبية كبيرة، منها إدمان المشاهد الإباحية @HaririHeba#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YI5ocAKgvE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 16, 2022

د. هبة حريري – مُعالج نفسي: كثير من الأهل يعتقد أن الطفل الصغير ولا يقدر على الكلام ليس لديه ذاكرة ، وممارسة العلاقة الزوجية أمامه يخزن بالذاكرة الإجرائية له ولها أثر كبير @HaririHeba#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YF5Y0JCkML — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 16, 2022