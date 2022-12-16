كشفت صحف برتغالية أن عددا من اللاعبين، من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا ينوون شكر فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب الراحل مؤخرا عن دكة “البحارون” بعد 8 أعوام.

وتلقى سانتوس انتقادات عديدة خلال البطولة الحالية بعدما حرم رونالدو من إنهاء أي مباراة كاملة مستبدلا إياه في مباريات دور المجموعات الثلاث قبل أن يبدأ به من على الدكة في مباراتي سويسرا في ثمن النهائي والمغرب في ربع النهائي.

وكشفت كبرى صحف البرتغال “أبولا” و”ريكورد” أن 9 لاعبين في المنتخب المغادر مؤخرا من كأس العالم لا ينوون شكر سانتوس ، وهم كريستيانو رونالدو وحارسا المرمى ديوغو كوستا وجوزيه سا وديوغو دالوت وأنتونيو سيلفا وجواو بالهينيا وروبين نيفيز وريكاردو هورتا ورافائيل لياو.