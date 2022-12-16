سلط تقرير الضوء على قصة ألماني عاد إلى المملكة ليستعيد الذكريات فيها بعد 40 عاماً على عمله في الرياض.

وقال التقرير أن جود فريد قرر في سابعينيات القرن الماضي أن يترك هامبرج الألمانية ويتوجه إلى الرياض حيث انتدب للعمل في المؤسسة العامة للموانئ آنذاك وعمل في المملكة فترة من الزمن ثم عاد إلى وطنه.

وبحسب تقرير “إم بي سي في أسبوع” فأن “فريد” كان يحلم بالعودة إلى الرياض لاستعادة الذكريات فاستخرج تأشيرة سياحية وأتى إلى الرياض برفقة زوجته.

وقال الألماني أنه عمل في الرياض وجدة والدمام ثم عاد إلى ألمانيا ، ولطالما رغب في العودة إلى المملكة برفقة عائلته ، ولم يكن يتمكن سابقاً من القدوم إليها حتى آخر 3 سنوات أتيحت لهم الفرصة.

وتابع أنه بدأ بزيارة الدمام والهفوف وجدة وبريدة وحائل ومن ثم الرياض ، مؤكداً أن كل شيء تغير بشكل مذهل وشهدت المملكة تطوراً كبيراً خلال تلك الأعوام.

من جانبها قالت زوجة جوت فريد أن طوال فترة عمل زوجها في المملكة كانت الغربة بالنسبة لها صعبة جداً ، وكان يعدها بزيارة المملكة وأخيراً تحققت أمنيتها .