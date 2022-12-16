أكد الصحفي الرياضي، منار شاهين، أن فترة التوقف أثرت فنيا على أداء فرق الأندية ما عدا التعاون رغم أن الأخير يعاني من عدد من الغيابات في صفوفه.

وأضاف أن التعاون سيكون ندا قويا للمنافسة على الدوري، مشيدا بأداء ومستوى اللاعبين الحاليين في النادي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أن هناك توازن في العنصر المحلي والأجنبي بفريق التعاون وهذا أدى لإحرازه الفوز على فريق العدالة رباعية في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا.

وعلق على المباراة التي أقيمت بين الفيحاء والخليج، مضيفا أن ما أزعجه أن المباراة شهدت إضاعة للوقت من قبل الحكم، لافتا إلى أن مستوى الفيحاء كان ضعيف في المباراة.

وأكد أن النصر والاتحاد والتعاون أكثر الأندية استفادة من فترة التوقف، بينما كانت العدالة والخليج الأكثر تضرراً من هذا التوقف، مضيفا أن النصر لم يعطى اللاعبين إجازة كاملة خلال هذه الفترة، وإنما أعطى 50% منهم إجازة و 50% الآخرين تدريبوا ثم أجروا معسكر في دبي، كما تعافى مصابيه خلال فترة التوقف.

وأضاف أن الاتحاد أيضا استعاد بعض لاعبيه، في حين الأندية الأخرى مثل العدالة والخليج فلم تستفيد من فترة التوقف ولم تخوض مباريات ودية كثيرة.