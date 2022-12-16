احتفلت عائلة “فرحان العميشان” اليوم (الجمعة)، بحفل زفاف ابنهم مازن بن فرحان العميشان.
وأقيم حفل الزفاف البهيج في قاعة الدولية بحضور أقارب العروسين ومعارفهما وأصدقائهما.
وتتقدم أسرة صحيفة “صدى” بخالص التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفلت عائلة “فرحان العميشان” اليوم (الجمعة)، بحفل زفاف ابنهم مازن بن فرحان العميشان.
وأقيم حفل الزفاف البهيج في قاعة الدولية بحضور أقارب العروسين ومعارفهما وأصدقائهما.
وتتقدم أسرة صحيفة “صدى” بخالص التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
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