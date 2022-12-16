أكد المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بقطاع الدواء عبدالله الحتارشة أن الغذاء والدواء تقوم بكافة الإجراءات للتيقن من أن الدواء مشابه ومطابق تماماً للدواء المبتكر من ناحية الجودة والفعالية والسلامة.

وقال “الحتارشة” لقناة الإخبارية أن ذلك يتم عن طريق طلب دراسات معينة عديدة من ضمنها دراسات التكافؤ الحيوي تثبت أن هذا المستحضر مطابق تماماً للمستحضر المبتكر.

وتابع أنه بعد تسجيل المستحضر يتم إجراء دراسات تقوم بها الهيئة واختبارات بسيطة لمعرفة ما إذا كان يوجد خلل في الدواء المنتج أم لا وإذا ثبت وجود خلل يتم سحبه من السوق وإبلاغ المستهلكين.