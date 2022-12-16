طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، 123 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات .
وأوضح مشروع نيوم أن المسميات الوظيفية:
– مدير ارتباط المحتوى
– مدير مشروع منصة العملاء
– مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
– مهندس تسليم أصول متخرج
– مهندس تسليم أصول متخرج
– مدير عقد الحساب الرئيس
– أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
– أخصائي تنفيذ الاستدامة
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– مدير أول – عمليات الطاقة
– مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
– منسق المشاريع
– مساعد تنفيذي (ثانوي)
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق الدخول على بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا
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