طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، 123 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات .

وأوضح مشروع نيوم أن المسميات الوظيفية:

– مدير ارتباط المحتوى

– مدير مشروع منصة العملاء

– مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)

– مهندس تسليم أصول متخرج

– مهندس تسليم أصول متخرج

– مدير عقد الحساب الرئيس

– أخصائي التنوع البيولوجي والعيش

– أخصائي تنفيذ الاستدامة

– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

– مدير أول – عمليات الطاقة

– مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه

– منسق المشاريع

– مساعد تنفيذي (ثانوي)

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق الدخول على بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي اضغط هنا