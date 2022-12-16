كشف الباحث في وراثة الاستزراع السمكي، الدكتور ميسّر حامد أبو الريش، عن سبب اللجوء إلى الاستزراع المائي رغم امتلاك المملكة مساحات كبيرة من السواحل البحرية.

وأوضح “أبو الريش” خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن ذلك يرجع لكون التيارات المائية في شمال وجنوب البحر الأحمر قوية جدًّا؛ وبالتالي يتم تحريك الغذاء بسرعة كبيرة، على عكس هدوء التيارات المائية في وسط البحر.

وقال إن تأقلم الأسماك البرية في أحواض خارجية يحتاج لعشر سنوات على الأقل، والعوامل البيئية التي تحيط بالأسماك وجميع الكائنات الحية تتأثر بجودة المياه من حيث درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون والأكسجين ودرجة الأملاح والأمراض، وبالتالي تربية الأسماك في المزارع السمكية خارج البحر يحتاج لجهد كبير.