كشف ضابطين أردنيين، تفاصيل مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن على يد مخربين مجهولي الهوية، خلال الاحتجاجات.

وقال الملازم فيصل الدعجة، أحد المصابين من رجال الأمن بحادثة الحسينية، في تصريحات إعلامية، إنه ما بين الساعة 10:30 و11 ليلاً كان هناك إغلاق للطريق العام في منطقة الحسينية، وكانت قوة أمنية متواجدة بالمنطقة برفقة العقيد الراحل الدلابيح.

وأضاف أن القوة الأمنية تعاملت مع الحدث، وتمت إزالة الحواجز عن الطريق العام وفتحه للمواطنين وعابري الطريق، إلا أن القوة الأمنية تفاجأت بإطلاق عيارات نارية في منطقة زراعية مظلمة وتحتوي على العديد من الأشجار من قبل مجهولين.

ولفت الملازم الدعجة إلى أنه وبرفقة كوادر من المديرية حاولوا إسعاف العقيد الدلابيح بعد إصابته لكنه فارق الحياة.

من ناحيته، قال المصاب الآخر في الحادثة العريف حمد السرحان، من مركز أمن الحسينية : “الجميع بدأ يتفقد الإصابات بعد الحادثة.. وأحنا ما عملنا شيء إلا واجبنا.. وما اتوقع أنه إنسان عاقل يقوم بإيذاء رجل أمن.. احنا نحاول نسيطر على الموقف لأجل الناس”.