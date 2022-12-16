اعتذر النيجيري إيغالو مهاجم نادي الهلال، بعد إحرازه لهدف فريقه الثاني في شباك الباطن، في مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من دوري روشن.

وأحرز إيغالو هدفًا عالميًا بكعب قدمه في الدقيقة 79 ليشير إلى جماهير فريقه بالاعتذار على إهداره ركلة الجزاء.

وأهدر إيغالو ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد أن نجح كامبانيا حارس الباطن في التصدي لها.