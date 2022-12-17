قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن موجة الهبوط المتوقعة للأسواق العقارية حول العالم ستستغرق فترة أطول من أسواق المال.

وأوضح عبدالحميد العمري أنه سيكون هبوطها متدرجا على عكس تلك الأسواق التي تعكس فورا المتغيرات الاقتصادية والمالية..

ولفت:”كما ستتفاوت نسب الانخفاض من اقتصاد إلى آخر، قياسا على المتغيرات في كل بلد من البلدان”.

وتابع:” تتوقف التوقعات في مختلف الاقتصادات والأسواق العقارية على السياسات النقدية تحديدا والمالية والاقتصادية بوجهٍ عام التي سيتم اتخاذها لاحقا خلال 2023 و 2024 إذا ما دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود”.