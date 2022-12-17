حمل البحر إلى اللبنانيين اليوم أكبر معرض كتب عائم يمكن الشراء منه بأسعار مخفضة، حيث وصل إلى مرفأ بيروت المعرض على متن سفينة “لوغوس هوب”، التي تديرها منظمة “دجي بي آي شيبس” الألمانية؛ بهدف بيع الكتب بأسعار مخفضة.

واستقبل طاقم السفينة البالغ عددهم 400 متطوع من 65 بلداً وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى والزوار الذين من المقرر أن يدفعوا رسماً رمزياً أقل من نصف دولار لدخول السفينة والحصول على الكتب المطلوبة.

وأوضح مدير السفينة والطاقم الماليزي إدوارد ديفيد: إن الهدف من حضور السفينة من قبرص إلى بيروت وافتتاح معرضها العائم الذي يستمر إلى 31 ديسمبر يتمثل في تَشارُك المعرفة والرجاء والأمل مع اللبنانيين.

وتابع أن السفينة ستغادر متجهة إلى مصر في أول أسبوع من شهر يناير، وهي بقيادة البريطاني جيمس بيري، مبيناً أن معرض الكتب العائم يحمل نحو 5 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنكليزية معظمها مخصص للأطفال والمرأة والرجل، بجانب الكتب الدينية.

وأشار إلى أن المتطوعين سيمكثون نحو سنة أو أكثر على متن السفينة، لمشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في معظم أنحاء العالم.