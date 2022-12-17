وثق مقطع فيديو نادر للحرم المكي الشريف وقد امتلأ صحن المطاف بمياه الأمطار في نادر يصور لأول مرة .

وتبين أن هذا في يوم الأربعاء من شهر ذو القعدة من عام ١٣٨٨هـ ويسمى عند العامة بسيل “الربوع”.

وكان فيديو أظهر لمسابقة بديعة بين مياه الأمطار الغزيرة التي تسقط على الكعبة والعاملين الذين يسابقون الزمن لرفعها من صحن الحرم.