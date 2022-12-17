اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء برئاسة وزير الطاقة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قرارًا بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل شمل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال.

وتضمنت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.

وتابعت أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال (20) يوم عمل.