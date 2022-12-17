تصدرت شركة جاهز بقيمة سوقية تصل إلى 6.02 مليار ريال، التي استحوذت على 18.65% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق نمو.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم 7 شركات مدرجة في سوق نمو أكثر من مليار ريال، تصدرتها شركة «جاهز» بقيمة سوقية تقدر بـ 5.94 مليار ريال كأعلى قيمة سوقية بين الشركات المدرجة.

كما استحوذت على 18.46% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في مؤشر نمو، رغم أن رأس مال الشركة 10.49 مليون ريال، وهو ما يؤكد على الثقة العالية من المستثمرين لنتائج الشركة المستقبلية.