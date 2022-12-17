تصدرت شركة جاهز بقيمة سوقية تصل إلى 6.02 مليار ريال، التي استحوذت على 18.65% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق نمو.
ووصلت القيمة السوقية لأسهم 7 شركات مدرجة في سوق نمو أكثر من مليار ريال، تصدرتها شركة «جاهز» بقيمة سوقية تقدر بـ 5.94 مليار ريال كأعلى قيمة سوقية بين الشركات المدرجة.
كما استحوذت على 18.46% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في مؤشر نمو، رغم أن رأس مال الشركة 10.49 مليون ريال، وهو ما يؤكد على الثقة العالية من المستثمرين لنتائج الشركة المستقبلية.
التعليقات
اترك تعليقاً