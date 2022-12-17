تحدثت الإعلامية منى عبد الوهاب، عن سر فشل خطوباتها السابقة، قائلة: “أنا عايزة الراجل اللي ارتبط بيه يكون لاسع وهايبر وبيعمل أي حاجة في أي وقت”.

وأضافت منى عبد الوهاب: “أنا ست ضد الزواج من دون حب، ولما يكون الشر مصدره شريك حياتي اللي أنا بحبه كل حاجة منه هتبقى على قلبي زي العسل، ولما نحب حد بنفوت له وبنتقبل وبنعطي له من قلبنا”.

وتابع:”في كل خطوباتي حبيت واخترت عن حب لكن فيه حاجات ما ينفعش نتنازل عنها، علشان كل خطوبة منهم فشلت وما وصلتش للزواج”، مشيرة: “لازم الراجل والمرأة يتفقوا على الشروط اللي يرغبوا في تنفيذها ويقتنعوا بيها في الزواج، أنا مع توقيع اتفاق في قسيمة الزواج على كيفية رؤية الأبناء بعد الطلاق”.