أوضحت تقارير، أن أحد متصفحات الويب الخاصة بهواتف الأندرويد التي حظيت بخمسة ملايين عملية تحميل خلال العام الحالي من متجرGoogle Play، سرب بيانات المستخدمين بتاريخ سجل البحث.

وذكرت التقارير، أن تطبيق “Web Browser & Explorer” ترك منصة “Firebase” الخاصة به مفتوحة، وعرضها للانتهاك لمدة خمسة أيام كاملة، وهو نظام أساسي لتطوير تطبيقات الهواتف، مصمم للمساعدة في التحليلات والاستضافة والتخزين السحابي.

وأشارت إلى أنه قد تم في الخمسة أيام التي فتحت خلالها الـ”Firebase” الخاص بها، عرضت كل تاريخ تصفح المستخدمين وأيضا الـ “user ID” وبلد كل مستخدم والعناوين التي نقر عليها، التي عادة ما يستخدمها مجرمي الويب في الأعمال الاحتيالية.