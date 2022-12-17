قال الاعلامي الرياضي سامي الحريري أن الهلال سيشارك في مونديال الأندية باستحقاق كبطل سابق لآسيا بعد ان تأهل لها سابقًا وتم إلغاء نسخة البطولة .
َوأضاف الحريري :” الهلال لا يشارك مرشحًا لأنه يذهب ومعه الكأس القارية فالهلال دائما يقدم نفسه كنادي عظيم”.
َوتابع” أرى أنه يجب أن تجتمع جميع الأندية وتكرم الهلال على ما يفعله ويقدمه، الهلال هو كبيرهم ويجب أن يقتدون به”.
سامي الحريري: الهلال سيشارك في مونديال الأندية باستحقاق كبطل سابق لآسيا بعد ان تأهل لها سابقًا وتم إلغاء نسخة البطولة .. الهلال لا يشارك مرشحًا لأنه يذهب ومعه الكأس القارية
#النصر_الرائد
#الهلال_الباطن#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 16, 2022
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