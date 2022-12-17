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السبت17 ديسمبر

بالفيديو.. أبرز المعلومات عن مازدا CX-50 الجديدة

منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. أبرز المعلومات عن مازدا CX-50 الجديدة
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روجت مازدا لـ CX-50 الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق وميزات تجعلها سيارة عملية بامتياز، وتأتي كنسخة معدلة عن مركبات CX-5 الشهيرة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل أكبر وأكثر انسيابية، طوله 4 أمتار 78 سنتيمترا، ارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 281 سم، وداخليا تضمنت مقصورة واسعة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.

وجهّزت بواجهة قيادة فيها شاشة لمسية بمنتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة، ووضغ على يمين السائق زرّ دوار أنيق لتسهيل التحكم بالشاشة، فيما زودت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وشملت سقف بانورامي كبير، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، فيما تضمنت نموذج مزود بمحرك بسعة 2.5 ليتر بعزم 190 حصانا، ونموذج بمحرك بسعة 2.5 ليتر بعزم 195 حصانا، ونموذج بمحرك Skyactiv-G بسعة 2.0 ليتر بعزم 158 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

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