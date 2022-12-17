عُثر على آثار للكوكايين في مقرَيْ وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين، بعد حفلات أقيمت هناك، وذلك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

وأفادت صحيفة الغارديان أن الكوكايين عثر عليه في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس.

وذكرت أنه وُجد آثار للكوكايين مرتين في غرفة الألعاب، بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.

ولفتت إلى أنه “ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بنفيسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها”.