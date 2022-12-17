قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء البيلي، بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين بهتك عرض وخطف طبيب سعودي في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة.

واتهمت النيابة العامة المصرية، المتهمين بخطف الطبيب السعودي بعد أن تم استدراجه لمسكن المتهم الأول بزعم كونه مركزاً صحياً للمساج، وطلب فدية مالية من أسرته لتحريره.

وكشفت المحكمة، عن قيام المتهمين بنشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مركز لجلسات المساج، فتواصل المجني معهم عن طريق تطبيق الماسنجر، وتم تحديد موعد للقاء حيث تقابل الطبيب السعودي مع شخص مجهول هارب، واصطحبه إلى الشقة المذكورة.

وخلع الطبيب المجني عليه، ملابسه عدا الملابس الداخلية تمهيداً لإجراء جلسة المساج فوجئ بالمتهمين يحيطون به شاهرين في وجهه سلاح أبيض «مطواة» واستولوا على هاتفه الجوال، وحافظة تحوي بعض الكارنيهات ومبلغ مالي 300 جنيه مصري، وقاموا بتصويره بالملابس الداخلية وطلبوا منه مبلغا آخر، فاتصل بشقيقه لإحضاره».

وتوجّه شقيق الضحية إلى قسم الشرطة وأبلغ معاون مباحث بتفاصيل الواقعة، والذي انتقل بصحبته وقوة من أفراد الشرطة إلى الشقة الموجود بها الطبيب، وقام بضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات سالفة البيان، وأسلحة بيضاء «خنجر» و«مطواة»، وأن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهمين.