أوضحت فوزة العنزي، رئيس قسم الأدوية في قطاع الأبحاث والمختبرات بهيئة الغذاء والدواء، المكونات التي كشفتها مختبرات هيئة الغذاء والدواء في بعض الخلطات الشعبية.

وقالت العنزي، خلال تصريحاتها لقناة “الإخبارية”، أنه يقوم المختبر بتتبع الخلطة لماذا تستخدم والادعاء الموجود على الخلطة ومن ثم البحث في المركب الكيميائي المستهدف.

وأشارت إلى أنهم وجدوا أدوية السكر بأشكال كبيرة في الخلطات العشبية، فضلًا عن الأدوية المنشطة والعسل؛ حيث يتم التعامل معها بفصلها ومن ثم حقنها في الأجهزة المتطورة لمعرفة التركيب الكيميائي أو الدوائي للخلطة الموجودة ومن ثم إصدار النتائج بمناسبتها أو عدم مناسبتها للاستخدام.