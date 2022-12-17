يميل البعض إلى البحث عن ارخص سيارة هافال 2023 في المملكة، وذلك بعد أن استطاعت حجز مقعداً بين أفضل السيارات في فئة الإس يو في، فيما تعد سيارة هافال جوليان ارخص سيارة هافال 2023 في المملكة، والتي تتوفر في السوق من خلال 3 فئات بأسعار وتجهيزات مختلفة.

وتختص هافال في تقديم السيارات متعددة الاستخدامات، حيث تتوفر جميع سيارات العلامة الصينية في المملكة وهي :جوليان، أتش6، اتش 6 جي تي، دارجو، اتش9، بينما حصلت السيارة العائلية الصينية جوليان على تصميم خارجي يجمع بين اللمسات الأنيقة والجريئة وهو المفهوم الذي تحرص على تطبيقه العلامة في جميع سياراتها.

وتميزت بحصولها على واجهة أمامية جريئة وأنيقة في الوقت نفسه، فتميزت بالشبك الأمامي المستطيل المصنوع من الكروم ويتوسطه شعار العلامة الصينية، بينما المحرك واحد في جميع فئات هافال جوليان، من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بنزين تيربو.

ويولد قوة 147 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر يأتي متصلا بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك دبل الكلتش مع نظام الدفع الأمامي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 13.9 كم/لتر.

وجاءت الأسعار: سيارة هافال جوليان 2022 فئة بيسيك بسعر 68,989 ريال شامل الضريبة، سيارة هافال جوليان 2022 فئة اكتيف بسعر 76,464 ريال شامل الضريبة، سيارة هافال جوليان 2022 فئة بريميوم بسعر 85,664 ريال شامل الضريبة.