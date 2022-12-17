ظهرت والدة العقيد الأردني عبدالرزاق الدلابيح والذي قتل برصاص مخربين في محافظة معان جنوب الأردن، وهي تلقي عليه نظره الوداع وتلقي أبيات شعر حزينة.

وقالت والدة العقيد الأردني الراحل في تلك الأبيات: “الموت الله يخون الموت عوايده ياخذ الغالي.. ياما أخذ شيوخ ومخاتيري وما يوخذ غير الزين”، فيما العقيد الراحل الدلابيح هو رابع ابن تفقده الأردنية شوفة الزعبي والدة العقيد.

وتوفي ابنها الأول بطلق ناري بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه الناري، وابنها الثاني توفي غرقا في سيل مائي بمحافظة الزرقاء، ونجلها الثالث كان ضابطاً في القوات المسلحة توفي بحادث سير، والرابع فقيدها الأخير العقيد عبدالرزاق الدلابيح، بحسب “العربية.نت”.

وسردت الحاجة شوفة التفاصيل الأخير لنجلها عبدالرزاق قائلة: “كان رضياً يحب الجلوس عندي يومياً، وفي يوم رحيله كان عندي وطلبوا منه أن يذهب للواجب والدعم الأمني”.