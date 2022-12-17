حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من شرب الماء في حالة الوقوف، مبينة أن ذلك يسبب الإصابة بقرحة المعدة نتيجة حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وعدم قيام الماء بدوره في تقليل الحموضة.

وأشارت إلى أن شرب الماء واقفاً قد يؤدي أيضا لالتهاب المفاصل، وذلك لأن الأعصاب تكون في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، ما يخل بتوازن السوائل، ويؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل، ولذلك يحدث التهاب المفاصل وتلفها.

ولفتت إلى أن تناول الماء في حالة الوقوف قد يؤذي الجهاز الهضمي؛ لأنها تمر بقوة وسرعة كبيرة عبر قناة الطعام وتسقط على أسفل المعدة مباشرة، ما يخل أيضًا بتوازن السوائل، ويؤدي لزيادة السموم وعسر الهضم.