أعلنت كلية العلوم بجامعة السُّلطان قابوس العمانية، أنه تم اكتشاف فوهة نيزكية يبلغ قطرها كيلومترا واحدا في ولاية محوت.

وقال الأستاذ بقسم علوم الأرض، الدكتور صبحي جابر نصر “، من المرجح أن يكون عمر الفوهة 60 مليون عام كما قطر النيزك الذي تسبب في ظهور هذه الفوهة يتراوح بين 50 و60 مترًا، ما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأبانت نتائج التحليل وجود شظايا زجاجية على شكل دمعة، وقطعًا من الزجاج مثقوبة بثقوب صغيرة ناتجة عن فقاعات غازية، وهو ما يدل على حدوث اصطدام عالي الكثافة.