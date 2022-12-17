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السبت17 ديسمبر

“فيفا” يتلقى اتهامات بتعريض صحة اللاعبين للخطر

منذ 10 دقيقة
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&#8220;فيفا&#8221; يتلقى اتهامات بتعريض صحة اللاعبين للخطر
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كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعرض للخطر رفاهية اللاعبين من خلال خططه “قصيرة النظر” بإقامة بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025 بمشاركة 32 فريقا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم مقترحاته الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة بشكل موجز، والتي تقام حاليا بمشاركة 7 فرق، في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة.

وقرر مجلس الفيفا الموافقة على الخطط في اجتماع سابق بنفس اليوم للمضي قدما في زيادة عدد الفرق بالمسابقة، التي ستقام مرة كل أربعة أعوام، كما أعلن فيفا أيضا عن تقديمه لبطولة كأس العالم للأندية للسيدات، بينما ستقام بطولة “سلسلة فيفا العالمية” بين دول من قارات مختلفة كل عامين.

وانتقد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هذا الإعلان، وادعى أنه لم يكن هناك أي حوار مع الفيفا قبل التصديق على المسابقات، فيما قال البيان: تفاجأ فيفبرو بالقرارات التي أصدرها مجلس الفيفا المتعلقة بتقويم المباريات الدولية للرجال والسيدات في منافسات كرة القدم، التي يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة وتزيد من الضغط على رفاهية وتوظيف اللاعبين.

وتابع: رغم التفاهم الذي توصل له فيفبرو مع فيفا الأسبوع الماضي بأن المفاوضات المشتركة على تقويم المباريات الدولية ستقام قبل كونغرس الفيفا في مارس 2023، فإنه تم اتخاذ هذه القرارات من جانب واحد دون التشاور بجدية مع اللاعبين ناهيك عن الاتفاق معهم.

 

 

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