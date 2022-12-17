أوضح استشاري طب الطوارئ الدكتور طارق الثبيتي، أبرز علامات الجلطة القلبية.

وقال الدكتور طارق الثبيتي، في لقاء مع برنامج “120” المذاع على “الإخبارية”، أنه من علامات الإصابة بالجلطة القلبية، الشعور بألم في منتصف الصدر وانتقاله إلى الكتفين والفك مع الشعور بدوار، والشعور بثقل في الذراع الأيسر.

وأشار إلى أنه في حالة الشعور بهذه الأعراض فإنه بجب استشارة الطبيب المختص فوراً، لكونها مؤشر على اقتراب الإصابة بالجلطة القلبية.

وأضاف أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالجلطة القلبية ، أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومرضى الكوليسترول والسمنة المفرطة.

وأكد الاستشاري، أم العوامل الوراثية والتوتر والضغوط النفسية، وكذلك تعاطي المخدرات، كلها عوامل تؤدي إلى الإصابة بـ” الجلطة القلبية”.

فيديو | استشاري طب الطوارئ د. طارق الثبيتي: من علامات الجلطة القلبية.. آلم منتصف الصدر وانتقاله إلى الكتفين والفك مع الشعور بدوار #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/uRDatz3STv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022