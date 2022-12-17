تمكنت قوات الأمن من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بإيواء ٩ مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.

وتم ضبط مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي عمدا في أحد الطرق العامة بتكسيره والعبث بمحتوياته، كما ضبط مواطن بحوزته ٢٨٩كيلو جراما من نبات الفات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها وسلاح ناري وطلقات حية.

وألقت قوات الأمن القبض على مواطن قام بسلب مبلغ مالي وهاتف متنقل من محل تجاري، كما ضُبط مواطن أحرق مركبتين أمام منزل مالكهما إثر خلاف سابق بينهما.

كما ألقى رجال الأمن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن ألفاظ فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية.