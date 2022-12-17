شهدت مباراة ميلبورن سيتي مع ميلبورن فيكتوري في الجولة الثامنة من دوري أيسوزو يو تي إي الدرجة A الأسترالي، حالة من الفوضى والشغب بعد اقتحام الجماهير أرض الملعب وهاجمت توماس جلوفر حارس ميلبورن سيتي بحلول الدقيقة 21.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن المشجعين كانوا يخططون لتنظيم خروج جماعي في الدقيقة العشرين للتعبير عن استيائهم.

وأصيب توماس جلوفر وسالت الدماء على وجهه، حيث تم إلغاء المباراة، فيما أكد ميلبورن سيتي أن جلوفر أصيب على الأرجح بارتجاج في المخ ويتلقى العلاج.

وعاد بعض لاعبي ميلبورن سيتي إلى أرض الملعب لشكر جماهيرهم لكنهم ابتعدوا عن منطقة مشجعي ميلبورن فيكتوري.