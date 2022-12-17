قال المحامي حمود الناجم أن عقوبة استغلال العامل بالعمل لدى الغير تصل إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر .

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن في حال كان صاحب العمل فرد تفرض عقوبة على العامل وعلى الكفيل الذي يمكن عامله من العمل لحساب الغير في المرة الأولى 15 ألف ريال وفي حال كان الكفيل وافد يتم ترحيله ويمنع من الاستقدام لمدة سنة.

وتابع أن في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون العقوبة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر مع ترحيل الوافد ومنع الاستقدام لمدة سنتين ، وفي المرة الثالثة 100 ألف وسجن 6 أشهر والحرمان من دخول المملكة 5 سنوات في حال كان المخالف وافد.