حذرت استشارية الحساسية والمناعة الدكتورة نجوى الصاوي، من خطورة مواقد الفحم، والدفايات الغازية.

وأوضحت الصاوي، أن تلك الدفايات الغازية وكذلك مواقد الفحم تنتج غاز أول أكسيد الكربون السام، وهو غاز صامت.

وأشارت إلى أن الدفايات الموجودة في المطاعم عالية الخطورة لاحتوائها على مواد سامة.

وأضافت: “الكبار في السن والأطفال والحوامل، هم الأكثر تأثرا بغاز أول أكسيد الكربون، حيث أن استنشاقه يتسبب في نقص الأكسجين عن الدماغ ما يؤثر على الجهاز العصبي والقلب”.

واستكملت: “غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن موقد الفحم قد يقتل الجنين في بطن الأم دون أن تشعر”.

فيديو | استشارية الحساسية والمناعة د. نجوى الصاوي: الدفايات الغازية في المطاعم عالية الخطورة لاحتوائها على مواد سامة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/b0GmvAff57 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022