احتفاء باليوم الوطني لدولة قطر، أقيمت في لوسيل الاحتفالات بهذه المناسبة بإقامة العرضة القطرية.
وشارك في العرضة كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورؤساء الفيفا واليويفا والكاف.
وشاهد العرضة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير #قطر مع وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورؤساء الفيفا واليويفا والكاف
يشاركون في "عرضة هل قطر" في لوسيل#كأس_العالم_قطر_2022 | #الميدان | #المغرب_كرواتياpic.twitter.com/h3VVuL4DhI
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) December 17, 2022
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