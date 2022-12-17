احتفاء باليوم الوطني لدولة قطر، أقيمت في لوسيل الاحتفالات بهذه المناسبة بإقامة العرضة القطرية.

وشارك في العرضة كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورؤساء الفيفا واليويفا والكاف.

وشاهد العرضة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين.