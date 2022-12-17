أكدت جواهر الحارثي الأكاديمية والباحثة في التقنية الحيوية، أن فيروس كورونا يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد.

وأوضحت أن تلك العلاقة بسبب عامل جيني تم تحديده، مضيفة: “يعتبر هذا الاكتشاف الأول على مستوى العالم”.

ولفتت إلى أنه تم فهم السبب في جعل الإصابة بكورونا تزيد من نسبة الإصابة بأمراض الكبد، وكذلك مريض الكبد يكون أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس ونقص نسبة الأكسجين.