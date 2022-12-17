أكد استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي أن عمليات التكميم وسيلة لتغيير نظام الحياة والتعود على تناول كميات قليلة من الأكل.

وأضاف خلال ظهوره في قناة الإخبارية أن عمليات التكميم تجعل الشخص يهذب نفسه في تناول الطعام وتساعد في حرق السعرات الحرارية والانضباط في ممارسة الرياضة.

وتابع أن اعتقاد البعض بأن عمليات التكميم ستساعدهم على ممارسة حياتهم كأن شيئا لم يكن هو مفهوم خاطئ ويجب الالتزام بنظام صحي والاستمرار على ممارسة الرياضة.