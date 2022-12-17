الاعداد السابقة للصحيفة
السبت17 ديسمبر

فيديو..السفير الفرنسي بالمملكة يكشف كيف تعلم العربية وتحدثها بطلاقة

منذ 37 دقيقة
0
فيديو..السفير الفرنسي بالمملكة يكشف كيف تعلم العربية وتحدثها بطلاقة
تابعوا صدي على

كشف السفير الفرنسي بالمملكة، لودفيك بويل، عن كيفية تعلمه اللغة العربية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح لودفيك خلال مقطع فيديو، أنه تعرف على اللغة العربية خلال المرحلة الجامعية، ثم بدأ في تعلمها من خلال المعهد الفرنسي للدراسات العربية في مصر خلال التسعينات.

ولفت إلى أن إتقانه للغة العربية وعمله في وزارة الخارجية الفرنسية هما السبب في ترشحه للعمل في العديد من البلدان العربية، منها العراق وسوريا والكويت والإمارات وفلسطين وأخيرًا السعودية.

ونصح السفير من يريد تعلم العربية بأن يستمعوا إليها جيدًا عبر الإذاعة أو القنوات الفضائية، ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الشعر وأيضًا قراءة الكتب.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

فيديو..السفير الفرنسي بالمملكة يكشف كيف تعلم العربية وتحدثها بطلاقة

فيديو..السفير الفرنسي بالمملكة يكشف كيف تعلم العربية وتحدثها بطلاقة

منذ 37 دقيقة
0
0
بالفيديو.. هذا ما يحدث للشخص بعد إجراء عملية تكميم للمعدة

بالفيديو.. هذا ما يحدث للشخص بعد إجراء عملية تكميم للمعدة

منذ 45 دقيقة
0
1110
فيديو..مشجع يطلب الزواج من فتاة خلال مباراة المغرب وكرواتيا

فيديو..مشجع يطلب الزواج من فتاة خلال مباراة المغرب وكرواتيا

منذ 52 دقيقة
0
1109
بالفيديو .. أخصائية توضح المقصود بالنظام الغذائي المتوسطي &#8220;الأخضر&#8221;

بالفيديو .. أخصائية توضح المقصود بالنظام الغذائي المتوسطي “الأخضر”

منذ 59 دقيقة
0
1133
باحثة سعودية: فيروس كورونا يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد

باحثة سعودية: فيروس كورونا يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكبد

منذ 1 ساعة
0
1187