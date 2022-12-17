فيديو..السفير الفرنسي بالمملكة يكشف كيف تعلم العربية وتحدثها بطلاقة

كشف السفير الفرنسي بالمملكة، لودفيك بويل، عن كيفية تعلمه اللغة العربية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح لودفيك خلال مقطع فيديو، أنه تعرف على اللغة العربية خلال المرحلة الجامعية، ثم بدأ في تعلمها من خلال المعهد الفرنسي للدراسات العربية في مصر خلال التسعينات.

ولفت إلى أن إتقانه للغة العربية وعمله في وزارة الخارجية الفرنسية هما السبب في ترشحه للعمل في العديد من البلدان العربية، منها العراق وسوريا والكويت والإمارات وفلسطين وأخيرًا السعودية.

ونصح السفير من يريد تعلم العربية بأن يستمعوا إليها جيدًا عبر الإذاعة أو القنوات الفضائية، ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الشعر وأيضًا قراءة الكتب.