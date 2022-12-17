حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم 2022 بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى مونديال قطر.

وتقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول في الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، فيما نجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة.

وعاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.