تحدث خبير الموارد البشرية والمُتخصص في المقابلات الشخصية نايف الفهيد عن تفاصيل القرار الوزاري لضوابط “الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية” .

وقال “الفهيد” أن أهم بنود المسودة تمثلت في وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة).

كما تضمنت إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ المقابلة الوظيفية.

وتابع أن على المنشأة في المقابلة توضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، وعدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة وعدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا.

وأشار إلى أن المسودة تضمنت عدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة، إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.

وعن أبرز الأخطاء التي تحدث في المقابلات الشخصية أوضح أن هناك خطأ شائع وهو تعقيد المتقدم للوظيفة مشيراً إلى أن المطلوب إبراز قدرات الموظف وليس تعقيده”.

نايف الفهيد – خبير الموارد البشرية والمُتخصص في المقابلات الشخصية يتحدث عن تفاصيل القرار الوزاري لضوابط "الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية"@NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9thh9FzhZc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 17, 2022