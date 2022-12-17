قال الناقد الرياضي محمد البكيري أن النصراويين يحاولون “اغتيال” عبدالرزاق حمدالله معنويا منذ انتقاله إلى نادي الاتحاد.

وأضاف “البكيري” أن المشجعين النصراويين منذ المونديال لم يذكر أحد حمدالله بكلمة طيبة حتى وصل المغرب للدور الأربعة وبعد مشاركته في مباراة المغرب وفرنسا حملوه نتيجة الخسارة.

وتحدث البكيري عن دور الإعلام السعودي في التشويه والهجوم على اللاعبين، موضحاً أن ذلك أصبح سمة أصيلة فيه وهناك محاولة ترصد واستقصاد لبعض اللاعبين.