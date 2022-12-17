تعرض الملحن اللبناني سمير صفير للإصابة في الجمجمة إثر تعرضه لحادث خطير في الجاكوزي، كما تعرض لقطع في الأذن اليمنى.

وقال الملحن سمير صفير في تصريحات تليفزيونية أنه نجا من حادث خطير بأعجوبة مضيفا إنه اعتاد أن يمارس الرياضة ثم يتوجه إلى الجاكوزي لبعض الوقت”

وأضاف: “تفاجأت بالسقوط ولا أعرف ماذا حدث إذ أنني استفقت ووجدت نفسي في المستشفى بعد أن تعرضت لجروح بالغة”.

وأشار صفير إلى أنه تعرض لإصابة بالجمجمة وأخرى بالصدر، مشيراً إلى أنه أصيب أيضاً بكسر تحت عينه اليمنى، وتابع: “أذني اليُمنى قُطعت وتعرضت لإصابة بفقرات رقبتي وتمزق رأسي من الجهة اليسرى”.