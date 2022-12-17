أكدت الاستشارية الأسرية هبة شركس، أنه أصبح هناك توجها نحو الفكر الفردي والاستغناء عن فكرة الزواج وتكوين الأسرة لطالما أصبح الشخص مكتفيا بذاته.

وأوضحت شركس خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفكر الفردي والاستغناء ماديا وعاطفيا وحتى جنسيا شوهوا منظومة الزواج، والمشاركة.

وأضافت: “الشخص أصبح يقد يستقل ويعيش بمفرده، ولا يشعر بحاجته للانتماء إلى أسرة، مكتفيا بالأصدقاء والأهل، وحتى على مستوى الحاجات الجنسية أصبح الشخص يمارسها بشكل خاطيء كالعادة السرية”.

وأشارت إلى أن أحد أسباب الطلاق هو “الأنانية” باستغناء أحد الزوجين والاكتفاء بذاته بدلاً من تكامله مع الشريك، موضحة أنه بذلك الزواج أصبح شيء هامشي والانفصال سهلا.