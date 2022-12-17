ودع المنتخب المغربي جماهيره في المونديال بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث.

وعقب انتهاء المباراة سجد لاعبو المنتخب شكراً لله ثم قدموا التحية للجماهير بعد انتهاء مشوارهم في كأس العالم.

حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية في مونديال قطر، بفوزه على المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز المدافع جوسكو جفارديول، هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، وأدرك المدافع المغربي أشرف داري التعادل في الدقيقة التاسعة.