نسمع دائما من كبارنا أن الحياة مدرسة وفيها التجارب، والتجربة هي الخطوة الأولى لمعرفة ماهية الشيء والتعامل معه، كما أنها الخطوة الأولى للبحث في كثير من الأمور، فما قيمة بعض العلوم بدون تجارب؟

ونعم ما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، فمثلا الدواء يمر بمراحل ويجرب ثم يجاز لكنه لا يصلح لكل البشر وإنما يصلح لمعظمهم وهذا هو القياس للتجربة، فعندما أنقل تجربتي للعامة وأتحدث فيها من وجهة نظري ورأيي الشخصي المبني على تلك التجربة فهي تعتبر مصدر وإن كانت حديثه، واعتقاد البعض أنها خاطئة لافتقارها للمصادر والاكتفاء بما مررت به هو اعتقاد خاطئ، نعم اعتقاد خاطئ لأنه ظن أن تجربة لم أمر بها وقراءها من مصادر أخرى مقدمة على ما مررت به، وخاطئ لأنه ظن أن مصدر آخر من بيئة مختلفة مقدم على بيئتي، لابد أن نوقن أن بعض الأمور لا تحتاج إلى مصادر ومراجع وإنما هي آراء مبنية على تجارب ناجحة، وكما قلت رأيي المبني على تجربتي الخاصة تستطيع أن تقول رأيك المبني على تجاربك الخاصة.