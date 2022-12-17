اعتقلت قوات نظام الملالي الإرهابي في إيران الممثلة “ترانة علي دوست”، وذلك على خلفية نشرها صورة لها وهي ترفع علم حزب “الحياة الحرة” الكردستاني الإيراني المعارض.

وكانت “ترانه علي دوست” دعمت الحركة الاحتجاجية في بلادها، من خلال نشر صورة لها دون الحجاب الإلزامي، وهي تحمل نصًا يحمل شعار “المرأة، الحياة، الحرية”.

ويستمر الملالي في ممارسة أساليب القمع بحق شعبه في محاولة على إفشال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة في سبتمبر الماضي، بسبب الحجاب الإجباري.