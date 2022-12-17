ظهرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، اليوم السبت، بإطلالة محتشمة خلال تشجيع منتخب بلادها أمام المغرب في كأس العالم 2022.

وظهرت نول مرتدية ملابس غير كاشفة على غير عادتها، وذلك بعد تهديدها بعدم دخولها للمباريات مرة أخرى بسبب ملابسها.

وكانت ملكة الجمال الكرواتية السابقة أثارت حالة من الجدل خلال مباريات منتخب بلادها السابقة في المونديال بسبب ملابسها المثيرة والفاضحة.

يذكر أن منتخب كرواتيا حصد المركز الثالث بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، في مونديال قطر.