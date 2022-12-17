وثقت كاميرات ملعب ستاد خليفة الدولي تأثر الجماهير المغربية بخسارة المركز الثالث في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وحصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية في مونديال قطر، بفوزه على المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز المدافع جوسكو جفارديول، هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، وأدرك المدافع المغربي أشرف داري التعادل في الدقيقة التاسعة.

وأحرز ميسلاف أورسيتش، الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة.

وتلعب فرنسا، حاملة اللقب مع الأرجنتين غد الأحد لتحديد بطل مونديال قطر.