أوضحت المختصة في الموارد البشرية دعاء ميرة أن نظام العمل المرن فتح خيارات جديدة لصاحب العمل والباحث عنه.

وقالت الدكتورة دعاء أن المبادرة تحقق كثير من الأهداف والأمور لصاحب العمل والباحث عنه ، مثل استفادة باحث العمل من نظام التأمينات الاجتماعية بالرغم من أنه لا يعمل بدوام كامل بشرط أن يستكمل 168 ساعة في منشأة واحدة أو عدة منشآت ، كما يحقق التوازن في بعض الفئات من المجتمع .

وتابعت أن الباحث له الحق بأن يعمل على أكثر من عقد عمل مرن مع مختلف الشركات والمنشآت ، كما يخدم فئة الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.

ولفتت “ميرة” إلى أن هناك دراسات تتوقع وصول عقود العمل المرن إلى 300 ألف عقد في السعودية بحلول 2030 ما يدل على أن هناك إقبالاً كبيراً على هذا النوع من العمل.